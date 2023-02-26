هذا ما جاء في زيارة عقيلة صالح إلى دمشق

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والوفد الرسمي المرافق له إلى العاصمة السورية دمشق ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي في إطار المشاورات العربية بإعادة العلاقات مع سوريا ودعمها بعد الزلزال الذي ضرب عددا من مدنها.

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي بالرئيس السوري بشار الأسد رفقة وفد الاتحاد البرلماني العربي الذي يضم عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وتأتي زيارة الوفد إلى الجمهورية العربية السورية اليوم الأحد تحقيقا لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني والأربعين للاتحاد البرلماني العربي والمتضمن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا تأكيدا على الدعم العربي للشعب السوري بعد كارثة الزلزال المدمر و ضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والاقليمية والدولية.

ورافق صالح كل من الأعضاء ”عبد السلام نصية” و”إدريس المغربي” و”حمد ماقيق” ورئيس ديوان مجلس النواب “عبد الله المصري الفضيل“.

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