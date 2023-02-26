بريطانيا تزيل قيادي بارز بالنظام السابق من لائحة العقوبات

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاحد أن بريطانيا أزالت اسم أمين اللجنة الشعبية العامة “رئيس الوزراء” السابق، البغدادي المحمودي من لائحة العقوبات الخاصة بها.

وفي وقت سابق، تم شطب المحمودي من لائحة العقوبات بالاتحاد الأوروبي و سويسرا منذ نوفمبر 2021، بعد إدراجه في يناير عام 2016.

وكانت بريطانيا قد أدرجت المحمودي ضمن لائحة العقوبات الخاصة بها في مارس 2011، بسبب دوره المزعوم في قمع المتظاهرين، ولم تشطبه بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد التقرير بأن شطب المحمودي من قائمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يؤكد برأته من كافة التهم المزعومة التي كانت منسوبة إليه.

البغدادي المحمودي والمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، كان محكومًا عليهما سويًا بالإعدام في القضية 360/2012.

وأسقطت المحكمة العليا كافة التُهم وطالبت بإعادة المحاكمة، لأن ملابسات القضية أصابها العوار.

وأشار التقرير الى أن إسقاط التُهم وموقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يعني عدم صحة الاتهامات التي كانت منسوبة للمحمودي وسيف الإسلام.