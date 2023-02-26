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المشري يوضح بشأن اصدار قانون المحكمة الدستورية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الاحد أن قانون المحكمة الدستورية سيصدر بعد الانتخابات .

وأضاف المشري في لقاء تلفزيوني، أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا أصدرت قرارًا بأن الدائرة الدستورية مستمرة في عملها ما يعني عمليًا عدم العمل بالقانون .

وكشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن الاتفاق في بيان مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بعدم إصدار القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية .

وأوضح المشري أنه جرى الاتفاق على ترك إصدار القانون لما بعد الانتخابات حتى لا يشوش على العملية الانتخابية .

وأشار المشري قانون المحكمة الدستورية أضر ببناء الثقة مع مجلس النواب.

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