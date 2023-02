بلحاج يدعو الليبيين إلى مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل

ليبيا – دعا أمير الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج في الذكرى السنوية لمظاهرة 25 فبراير 2011 في تاجوراء وسوق الجمعة الليبيين بمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل يرفض الاستبداد ويتمسك بالخيارات السلمية البنَّاءة ويحقق العدالة والمصالحة الوطنية لكل الليبيين.

بلخاج وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال: “نحيي اليوم في تاجوراء وسوق الجمعة الذكرى السنوية لمظاهرة 25 فبراير 2011 السلمية والتي رفع خلالها المدنيون والمواطنون من مختلف التوجهات ومن جميع الأحياء السكنية صوتهم المنادي بالتغيير السلمي، وأعلنوا انحيازهم وتأييدهم لانتفاضة أهلنا في شرق ليبيا والزواية والزنتان ومدن جبل نفوسة ومصراتة”.

وأضاف بلحاج: “نسأل الله أن يتقبل الشهداء، وألا تضيع تضحياتهم وأن يواصل الليبيون العمل من أجل مستقبل أفضل يرفض الاستبداد ويتمسك بالخيارات السلمية البنَّاءة ويحقق العدالة والمصالحة الوطنية لكل الليبيين”.

