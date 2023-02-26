اللجنة العسكرية 5+5 تكشف حقيقة المطالبة بإقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

نفى عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية مصطفى يحيي، اليوم الاحد ماتردد عن مطالبتهم خلال اجتماع مع سفراء البعثات الأجنبية بإقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من الانتخابات .

وفي وقت سابق، قال الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 طالبوا في اجتماعهم مع سفراء البعثات الأجنبية بإقصاء سيف الإسلام عن الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية مصطفى يحيي، في تصريحات صحفية، أن الحديث عن مطالبتهم بإقصاء سيف الإسلام القذافي من الانتخابات ليس له أي أساس من الصحة.

وقال يحيي، أن اللجنة لم تتناول في اجتماعاتها مع السفراء أي حديث عن شخص بعينه أو مكون سياسي مشيرًا الى أن اللجنة حثت المجتمع الدولي على مساعدة الليبيين في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وشدد عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية على أن اللجنة لم تتبنى العمل السياسي وترى في مثل هذه الشائعات تشويش وتشويه لأعمالها .