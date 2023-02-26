اجتماع أمني لبحث آليات حماية الموروث الثقافي في جادو

عقد صباح اليوم الأحد بديوان مديرية أمن جادو اجتماعاً لمناقشة آليات التنسيق بين المديرية وجهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار لحماية الموروث الثقافي داخل الحدود الإدارية للمديرية.

وبحث الاجتماع الآليات الممكنة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي وحمايته من العبث والسرقة والتخريب، أين أبدى مدير الأمن عن استعداد المديرية للتعاون مع فرع الجهاز لحماية الموروث الثقافي.

وعقب الاجتماع قام رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بزيارة لمكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار قصر الحاج التابع لفرع الجهاز جبل نفوسة وذلك للإطلاع ومتابعة سير العمل داخل المكتب.

وأستمع رئيس الجهاز للمشاكل والمختناقات التي تواجة أعضاء الشرطة ووضع الحلول لها.

وضم الاجتماع مدير الأمن بجادو “علي الهزهازي” ورئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار “السنوسي صالح السنوسي “ونائبه “أحمد الرياحي” بحضور مدراء الإدارات ورئيس فرع الجهاز جبل نفوسة.

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