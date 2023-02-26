مجلس النواب: بشار الأسد استقبل “عقيلة” والوفد العربي المتضامن مع ضحايا الزلزال

وصل رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” والوفد الرسمي المرافق له المتكون من أعضاء مجلس النواب ”عبد السلام نصية” و”إدريس المغربي” و”حمد ماقيق” ورئيس ديوان مجلس النواب ”عبد الله المصري الفضيل“ إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي.

والتقى عقيلة صالح بالرئيس السوري بشار الأسد رفقة وفد الاتحاد البرلماني العربي الذي يضم عددا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وذكر مجلس النواب في بيان أن زيارة الوفد إلى الجمهورية العربية السورية تأتي تحقيقا لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني والأربعين للاتحاد البرلماني العربي والمتضمن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيدا على الدعم العربي للشعب السوري بعد كارثة الزلزال المدمر، وضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.