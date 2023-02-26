وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل بشأن الدراسة خلال شهر رمضان في ليبيا

حسمت وزارة التربية والتعليم الليبية الجدول بشأن الدراسة خلال شهر رمضان المبارك رداً على الانباء والشائعات التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي اليوم.

وقال عبدالعزيز عيسى مدير مكتب الاعلام بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن لا صحة لما يتردد عن إيقاف الدراسة طيلة شهر رمضان المبارك المقبل.

وأكد عيسى ان الدراسة ستتوقف خلال الأسبوع الأخير فقط من الشهر الكريم؛ وذلك استنادا للمواعيد الدراسية المعلن عنها بقرار وزير التربية والتعليم 1442 لسنة 2022م.

وطمأن الجميع أن الدراسة في كامل التراب الليبي تسير وفق المواعيد الدراسية والخطة المعلن عنها بالخصوص.

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