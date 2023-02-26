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خرافات وأساطير..أحمد حمزة ينتقد لجنة حصين لمكافحة السحر والشعوذة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، لجنة حصين لمكافحة السحر والشعوذة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال حمزة في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك” :”في العالم القديم كان هناك الكهنة يملؤون رؤوس الناس بالخرافات والأساطير والأوهام”.

وتابع رئيس اللجنة في تغريدته :”كان الكهنة يتركون الناس يدورون في حلقة مفرغة من الجهل والتخلف”.

وختم حمزة تغريدته التي أرفقها بمنشور لوزارة الداخلية حول تسهيل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لعمل أعضاء لجنة حصين :”أعتقد أن هؤلاء الذين نراهم الآن هم امتداد لهم”.

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