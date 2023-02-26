الجوية الليبية: توحيد مجلس الإدارة بعد انقسام أكثر من 8 سنوات

العنوان – طرابلس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية إعادة توحيد مجلس إدارة الشركة بعد استلام المجلس الجديد مهامه في بنغازي و طرابلس عقب انقسام لأكثر من 8 سنوات.

وأضافت الشركة أنه تم استلام مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية لمهامه اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وأعضاء مجلس إدارة الشركة في بنغازي بعد استلامه لإدارة الشركة في طرابلس.

وأكدت شركة الخطوط الجوية أنه عقب هذه الخطوة تتوحد الشركة على مستوى الوطن وهو ما يعتبر إنجاز عجزت عنه حكومات متلاحقة لأكثر من ثمان سنوات .

وتابعت الشركة :”نأمل أن يتمكن مجلس إدارة الشركة من النهوض بها وعودة الخطوط الليبية لما كانت عليه وتقديم خدمات أفضل للمسافر”.