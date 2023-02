بعد إطلاق خطة أمنية بالعاصمة.. الداخلية تكلف مديرا جديدا لأمن طرابلس

أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” قرارا بتكليف “خليل وهيبة” بمهام مدير أمن طرابلس.

وكلّف وهيبة خلفا لمدير أمن طرابلس السابق “محمود العابد”، الذي كلف بمهام مدير مديرية أمن طرابلس في فبراير 2022.

وتأتي هذه التغيرات بعد شهر ونيف على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين نطاق مديرية أمن طرابلس، على أن تشمل المراحل التالية دعم مديريات الأمن بطوق العاصمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت دعم قسم النجدة بمديرية أمن طرابلس بـ 200 آلية في إطار خطة لفرض الأمن.

المصدر: وزارة الداخلية

