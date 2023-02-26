بليحق: “عقيلة” أكد على تأييده لعودة الشعب السوري إلى حضن الأمة العربية

صّرح المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق” أن، رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” أكد في كلمةٍ له خلال زيارته والوفد البرلماني العربي ووفد مجلس النواب الرسمي المُرافق له للعاصمة السورية ” دمشق ” بأن هذه الزيارة تأتي للتضامن والوقوف مع الشعب السوري الشقيق.

وأضاف بليحق في بيان تم نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، أن “عقيلة” طالب خلال كلمته في جلسة مجلس الشعب السوري التي انعقدت في العاصمة دمشق بحضور وفد الاتحاد البرلماني العربي برفع العقوبات عن سوريا.

ونقل بليحق عن “عقيلة صالح” تأكيده على تأييده لعودة الشعب السوري إلى حضن الأمة العربية متمنياً لسوريا الأمن والاستقرار.