بعد طول انتظار.. إحاطة مرتقبة لـ”باتيلي” في نيويورك، وقرار دولي جديد قد يصدر بشأن ليبيا

يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة بشأن ليبيا، سيقدم خلالها المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” إحاطة حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

وقال موقع “سكيورتي كونسيل ريبورت” إنه من المتوقع أن يطلع باتيلي أعضاء المجلس على جهوده لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة للانتخابات الوطنية.

وأشار الموقع إلى أن باتيلي يسعى إلى الحصول على دعم المجلس لخارطة الطريق الخاصة بالانتخابات، خاصة وأن الجلسة تأتي بعد أيام على اجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا في نيويورك.

ورجح الموقع احتمالية أن يصدر مجلس الأمن قرارا يدعم خطة عمل المبعوث الأممي المقترحة، معتبرا أن توافق الآراء الدولية حول ليبيا في الفترة الأخيرة أصبح ممكنا.

وعقدت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعا في نيويورك الخميس الماضي، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر.

المصدر: “سكيورتي كونسيل ريبورت”

