باثيلي يقدم إحاطته الدورية بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن غدًا الإثنين

الوطن|رصد

أعلنت البعثة الأممية أن المبعوث الأممي عبدالله باثيلي سيقدم إحاطته الدورية، غدًا الإثنين، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس.

وبحسب ما أعلنته البعثة الأممية اليوم، فأنه من المقرر أن يقدم باثيلي إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حضوريًا بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وصل منذ أيام إلى الولايات المتحدة، وشارك الخميس في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا “P3+2+2”.

وشارك المبعوث الأممي في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الأخير الذي استضافته العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور المبعوثون الخاصون لكل من الولايات المتحدة السفير ريتشارد نورلاند، وألمانيا السفير كريستيان بوك، وفرنسا بول سولير، إلى جانب ممثلين عن حكومات إيطاليا وبريطانيا ومصر وتركيا وقطر والإمارات.

وعقب الاجتماع، أجرى باثيلي مشاورات بشأن الوضع في ليبيا في الأمم المتحدة مع كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة السفير داي بينغ، اللذين ناقش معهما حشد الدعم الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام 2023.