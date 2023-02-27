لنقي: الإصرار على الرأي والمماطلة ليست في صالح البلاد

العنوان – طرابلس

أكد عضو المجلس الاعلى للدولة احمد لنقي، أن الإصرار على الرأي والمماطلة ليست في صالح البلاد.

وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”المماطلة و الرفض و الإصرار على الرأي أرى أن هذا يجب أن يتوقف بعد الآن لصالح البلاد”.

وأضاف عضو المجلس :”أمن واستقرار ليبيا بعد حرب روسيا وأوكرانيا، جزء لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة و جنوب أوروبا”.

وختم لنقي تغريدته قائلا :”عسى أن يفيق هؤلاء قبل فوات الأوان، فلا يجدوا ناصرا ولا ظهيرا”.

وشهد المجلس الاعلى للدولة انقسامًا واختلاف في الآراء حول التعديل الدتسوري الثالث عشر، حيث أعلن عدد من الاعضاء تاييده ومن ثم خرج عدد ىخر يعلنون رفضهم له.

كما ظهرت تصريحات متباينة ومختلفة بين الأعضاء تكذب بيانات التاييد واخرى تكذب بيانات الرفض مايفصح عن مدى الاختلاف داخل المجلس الأعلى للدولة.