الشركسي: باثيلي لا يسعى لتجاوز مجلسي النواب والدولة.. ورؤية واشنطن غير واضحة

الوطن|رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي، إن المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لا يسعى لتجاوز مجلسي النواب والدولة، موضحًا إلى أنه يسير في اتجاه منح البرلمان والدولة مهلة زمنية جديدة لا تتجاوز العشرين يوماً، ثم ينتقل للبدائل المتاحة بحسب اتفاق الصخيرات، وهي تشكيل لجنة فنية مصغرة للانتهاء من القوانين الانتخابية.

وأكد الشركسي أنه رغم تأكيد واشنطن على دعمها لإرجاء الانتخابات في ليبيا، لكن الرؤية التي تريدها واشنطن لم تتضح حتى الآن بشكل واضح في ظل تضارب المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يرفض البرلمان أي سيناريوهات دونها،وكذلك فيما يتعلق بشروط الانتخابات.

وأضاف الشركسي بشأن الرؤية الأمريكية، إن “واشنطن تتمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والمباشرة، وأن كل ما تم تسريبه هو من قنوات وحلفاء للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تسعى لعقد انتخابات برلمانية فقط لضمان بقائها في السلطة“.

وأوضح عضو ملتقى الحوار السياسي أن تجاوز مجلسي النواب والدولة مباشرةً، فيه مخاطرة واضحة وقد تؤدي لانهيار العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الحل الأسلم هو منحهم مهلة زمنية، ثم الانتقال للبدائل مباشرة في حال فشلهم.