لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تجري جولة لمتابعة المشاريع ببلديات الأبرق وشحات وسوسة

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة، عبد الرحمن زيد، جولة تفقدية لبلدية الأبرق، وذلك للاطلاع على سير تنفيذ المشاريع الخدمية بالبلدية وللوقوف على نسب انجاز المشاريع ومتابعة كافة المختنقات والمشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة.

رئيس اللجنة، وخلال الجولة، أصدر تعليماته الفورية بإعادة تهيئة الطريق الرئيسي للبلدية والإنارة العمومية والبدء في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار التي تتسبب في غرق البيوت بفصل الشتاء، بالإضافة إلى الشروع على وجه السرعة في إنجاز الخطة المقررة والمعتمدة من قبل اللجنة ومواصلة العمل على مدار الساعة بالكفاءة والجودة المطلوبة.

هذا وقد أصدرت اللجنة تعليماتها بصيانة المدارس بالبلدية، واستكمال عدد مدرستين متوقفتين منذُ سنوات وذلك لحلحلة أزمة الازدحام الطلابي بالفصول الدراسية.

كما أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، جولة تفقدية لبلديتي شحات وسوسة، وذلك للوقوف المباشر ومتابعة كافة المختنقات والمشاكل التي يعاني منها سكان المدينتين.