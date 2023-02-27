شاكرا مجلس البلدية.. الدبيبة: أهنئ أهلي بـ”بني وليد” على العرس الانتخابي

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” عبدالحميد الدبيبة “، مساء أمس الأحد، أهالي بني وليد على نجاح انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة..

وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”: «أهنئ أهلي ببني وليد على العرس الانتخابي الذي أنجز بنظام وبمشاركة واسعة،

وأضاف قائلا: والتهنئة لقوائم ” القافلة، والإصلاح والتعمير، والسلام، لفوزهم بانتخابات بني وليد وتينيناي والمردوم؛ متمنيًا لهم التوفيق. وأحثهم على خدمة مدينتهم وأهلهم، متقدمًا بالشكر لمجلس بلدية بني وليد على جهوده طوال فترة عمله».

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في وقت سابق أمس النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم والتي أجريت السبت، وسجلت نسبة مشاركة مرتفعة ولافتة من قبل الرجال والنساء في البلديات الثلاثة.

وأظهرت النتائج المبدئية التي أعلنتها اللجنة المركزية، فوز قائمة «القافلة» بانتخابات المجلس البلدي بني وليد، وفوز قائمة «الإصلاح والتعمير» في انتخابات المجلس البلدي تينيناي، وفوز قائمة «السلام» في انتخابات المجلس البلدي المردوم.