الدبيبة يهنيء بني وليد بنجاح الانتخابات البلدية

العنوان – بني وليد

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، مدينة بني وليد بنجاح انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة.

وقال الدبيبة :”أهنئ أهلي ببني وليد على العرس الانتخابي الذي أنجز بنظام وبمشاركة واسعة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”التهنئة لقوائم: القافلة، والإصلاح، والسلام، لفوزهم بـ #انتخابات بني وليد وتينيناي والمردوم؛ متمنيا لهم التوفيق”.

وتابع الدبيبة :”أحثهم على خدمة مدينتهم وأهلهم، متقدما بالشكر لمجلس بلدية بني وليد على جهوده طوال فترة عمله”.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم والتي أجريت أمس السبت.

وأكدت اللجنة أنه تم تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة ولافتة من قبل الرجال والنساء في البلديات الثلاثة.

وأشارت إلى أن النتائج المبدئية أظهرت فوز قائمة القافلة بانتخابات المجلس البلدي بني وليد، وفوز قائمة الإصلاح والتعمير في انتخابات المجلس البلدي تينيناي، وفوز قائمة السلام في انتخابات المجلس البلدي المردوم.