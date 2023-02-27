المشري: باثيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي لليبيا وأن يقر التشريعات بنفسه

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن المبعوث الأممي عبدالله باثيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي في ليبيا وأن يُقر التشريعات الانتخابية بنفسه، مشيرًا إلى أن مشروع إحاطة باثيلي الذي عرضه على الدول المجتمعة في واشنطن كان كارثي.

وأضاف المشري أن باثيلي يريد تشكيل لجنة من 30 إلى 40 عضو لوضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، لافتًا إلى أن الخطر يكمن بأن باثيلي هو من سيعتمد مخرجات هذه اللجنة ليقبل ما يقبل ويرفض ما يرفض.

وأتبع المشري، “تحدثت مع باثيلي بشكل واضح وصريح وقلت له ماذا ستفعل في ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية، وقال إنه سيبحث عن حلول وسطية“، مؤكدًا أن باثيلي أقترح أن يترشح مزدوج الجنسية وإذا فاز يُسقط الجنسية في الفترة بين الجولة الأولى والثانية، والذي لفت المشري إلى أن إجراءات إسقاط الجنسية في بعض الدول تستغرق سنة.

وأوضح المشري أن حكم المحكمة دستورية أقر بأن لا يتولي أي من مزدوجي الجنسية أي وظيفة عامة، مشيرًا إلى أنه يرفض ترشح أي عسكري للانتخابات، مؤكدًا أن الشروط المنظمة للعملية الانتخابية ليست إقصائية، بل هي تتماشى مع المنطق.