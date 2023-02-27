فرج: رفضنا التعديل الدستوري بسبب عدم إدراج شروط ترشّح الرئيس

عدّد عضو مجلس الدولة الاستشاري، ” موسى فرج ” أسباب رفض بعض النواب للتعديل الدستوري ال13 .

“وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأسباب الموضوعية لرفضنا التعديل الدستوري الثالث عشر هي ” عدم إدراج شروط ترشّح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة. .

وأضاف أن النصّ الوارد في المادة 29 يعتبر الانتخابات البرلمانية كأن لم تكن في حال فشلت الانتخابات الرئاسية..

وتابع، عدم إلزام مجلس الأمّة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محدّدة.

وأضاف “فرج” أن الأسباب الشكلية، هي، إننا لم نصوّت عليه داخل قبّة المجلس الأعلى للدولة ولا يزال تحت المناقشة.

واستطرد قائلا: أعتقد إذا تراجع مجلس النواب وأحال التعديل إلى مجلس الدولة كمقترح فهناك فرصة لإجراء تعديلات عليه وإرجاعه لمجلس النواب لإصداره..