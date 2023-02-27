أبو لموشة: خطة القضاء على العصابات الإجرامية تسير بخطى ثابتة

الوطن|رصد

قال مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية محمد أبو لموشة، إن الخطة الأمنية التي أطلقتها الحكومة الليبية؛ للقضاء على العصابات الإجرامية تسير بخطى ثابتة الآن في بنغازي وفي نفس الخط بطبرق، والعمليات ستكون متوسعة في الشرق بالكامل، وفي الجنوب.

وأضاف أبو لموشة في تصريحات صحافية، اليوم الأحد أن المستهدف الأساسي من الخطة الأمنية هم تجار المخدرات والمروجون لها، وكل من يملك أسلحة نارية، ويحاول زعزعة الأمن والأمان، والعصابات التي تعمل في الهجرة غير الشرعية.

وأشار مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، إلى أن المرحلة القادمة ستشمل كل ربوع ليبيا، ونتمنى التعاون من الجميع؛ للقضاء على هذه الظواهر السلبية.