اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة 5+5 بفرنسا قريبا

الوطن| رصد

قال المبعوث الفرنسي لدى ليبيا، بول سولير، إن أولوية بلاده هي أمن وسلام ليبيا والمنطقة، واستعادتها كامل السيادة على اراضيها.

وأضاف في فيديو نشره على حسابه، أن فرنسا تستثمر جهدا كبيرا في دعم المسار العسكري بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وتابع حديثه، انه بالرغم من الوضع الأمني الهش في ليبيا فإن اتفاقيه وقف إطلاق النار المؤقتة في أكتوبر ٢٠٢٠ لازالت صامدة.

وأوضح أن آخر اجتماع للجنة العسكرية في تونس كان بتاريخ 8 ديسمبر وتحت رعاية الرئاسة الفرنسية، حيث انتج الإجتماع ديناميكية إيجابية أدت للوصول إلى اتفاق بين المشاركين حول عدة مشاريع وإنشاء قوات مشتركة لتنفيذ خطط نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين بلجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

وقال إن رئيس الأركان الليبي سوف يجتمع مع الجنة العسكرية المشتركة 5+5 في باريس قريبا، وأن هذا اللقاء سيكون فرصة للتعرف على أشكال الدعم اللازمة بالإضافة إلى التخطيط وتحديد أهداف واضحة للمسار العسكري لتحقيق السيادة وأمن الحدود وسحب القوات الأجنبية من على الأرض الليبية.