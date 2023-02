دغيم: تشكيل لجنة حوار لإنتاج قاعدة دستورية سينسف أيَّ فرصة لإجراء الانتخابات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المُقال زياد دغيم تشكيل لجنة حوار جديدة لإنتاج قاعدة دستورية أنها تَكرار غير مُنتج، وسيَنسف هذه المرة أيَّ فرصة لإجراء الانتخابات؛ فالنقاط الخلافية عميقة وطرحُها بهذا المستوى يكرّس الانقسام وينهي الاستقرار، على حد قوله.

دغيم وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: إن تشكيل لجان حوار جديدة محكومٌ بنصوص دقيقة وليس من صلاحية البعثة الأممية تشكيلها، وقد فرضتها سابقا ظروف الحرب وموافقة المؤسسات الليبية على تشكيلها.

وأشار إلى أن البعثة الأممية عَطّلت في صيف 2021 إنتاجَ ملتقى الحوار قاعدة دستورية، وذلك برفضها تطبيق اللائحة والتصويت على المفاضلة بين 3 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية، وهي مقترحات ما زالت قائمة ومدرجة لدى لبعثة إن توفرت الجدية لإنجاز الانتخابات.

وتابع دغيم حديثه: “إذا صدقت النوايا لإنجاز الانتخابات خلال العام الجاري 2023 فإن ذلك ممكن بالتشريعات النافذة؛ إذ لا سبيل آخر إذا لم يتوافق مجلسا النواب والدولة على قوانين جديدة”.

دغيم ختم: “العمل بالتشريعات النافذة معمول به في كل الدول التي تحترم نفسها، ولن نسمح بأن تُنتهك ليبيا مجددًا”.

