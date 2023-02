العريبي: البرلمان يرفض تطبيق أي خارطة خارج ما أعلنه أو عبر اعتماده لها

ليبيا – قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إن مجلس النواب أصدر التعديل الثالث عشر ونُشر في الجريدة الرسمية، وأنه بذلك قدم القاعدة الدستورية التي يمكن أن تجرى على أساسها الانتخابات.

العريبي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن المجلس هو صاحب الحق الأصيل والسلطة التشريعية في البلاد، وأحال التعديل الدستوري الثالث عشر لمجلس الدولة. وأوضح أن التعديل الثالث عشر هو القاعدة الدستورية التي يجرى على أساسها انتخابات بعد تشكيل سلطة سياسية موحدة، وأن أي مسارات أخرى مرفوضة. وشدد على أن البرلمان لن يعترف بأي أجسام تسعى بعض الأطراف لتشكيلها من أشخاص “يدينون بالولاء” لواشنطن أو غيرها من الدول الأخرى، وأن أي قاعدة دستورية خارج إطار البرلمان الليبي يمكن تطبيقها خارج ليبيا، حسب قوله.

كما أكد على أن خارطة الطريق تضمنها التعديل الدستوري الأخير، وأن مساعي واشنطن أو بريطانيا أو غيرها من الدول لتطبيق أي خارطة أخرى، فإن البرلمان يرفض تطبيق أي خارطة خارج ما أعلنه أو عبر اعتماده لها.

