تشكيل لجنة أمنية مشتركة في بنغازي لمحاربة ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية

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قررت الحكومة في بنغازي تشكيل لجنة أمنية مشتركة تُعنى بمحاربة ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الامداد الكهربائي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء علي فرج القطراني الأحد ضم وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية اللواء محمد مسعود الكيلاني وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وقالت الحكومة إن الاجتماع استعرض ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الامداد الكهربائي والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء على المواطنين وما يترتب عليها من مبالغ طائلة من خزينة الدولة.

وأضافت، كما تناول آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للكهرباء.

وذكر الحكومة، أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة، برئاسة جهاز حماية الطاقة الكهربائية، وعضوية مندوبين عن جهاز الأمن الداخلي والبحث الجنائي ومكتب المحامي العام وديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، والشرطة العسكرية.

ووفقًا للقرار فللّجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الجهات ذات العلاقة والمطالبة بكافة محاضر التحقيق السابقة الموجودة بمراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وإحالتها للجنة الأمنية المشتركة المقرر تشكيلها. وتم تحديد مدة عمل 3 يومًا قابلة للتمديد.