بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 27 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 27 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يبقى الطقس متقلب خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (20-24)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (23-28)مْ ، وتتراجع مساء يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على مرزق و القطرون وما جاورهما مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (25- 30)مْ، ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:36).