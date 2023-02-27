الأمن الداخلي يؤكد البدء في عملية الكشف عن الأسلحة بالأحياء بعد انتهاء المهلة المحددة

أخبار ليبيا 24

أكدت رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي انتهاء المهلة المحددة لتسليم السلاح والبدء في عملية الكشف عنه من داخل الشوارع السكنية.

وكانت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي قد أعطيا مهلة سبعة أيام لتسليم الأسلحة غير المرخصة.

وقالت الرئاسة، “تبعًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر نعلن عن انتهاء المهلة المحددة في تسليم السلاح والبدء في عملية الكشف عن الأسلحة من داخل الشوارع السكنية”.

وأكدت، أنه سيتم الضرب بيد من حديد ومداهمة كل من يملك الأسلحة غير المرخصة التي طالما سلبت الكثير من أنفس المواطنين الأبرياء.

ونقلت عن رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي تأكيده بأن الحملة جارية ومستمرة وأن يد القانون ستطال أي مخالف ومجرم يحمل السلاح بطريقة غير شرعية أيًا كانت صفته. ويشارك في العملية جهاز الآمن الداخلي والوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.