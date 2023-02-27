استمرار الأجواء المتقلبة خاصة على مناطق الشرق والجنوب

العنوان

توقع، أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بقاء الأجواء متقلبة خاصة على مناطق الشرق وأقصى جنوب ليبيا، مشيرًا إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأفاد المركز، أن درجات الحرارة تشهد تذبذبا بين منطقة وأخرى، حيث مازالت مرتفعة نسبيًا على مناطق جنوب وشرق البلاد.

وأشار إلى أن سرعة الرياح تقل -بداية من يوم الأربعاء- على أغلب المناطق مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع أن يكون الانخفاض ملحوظا نهاية الأسبوع على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب يصحبها سقوط أمطار خفيفة.