الدبيبة: لقوة العمليات المشتركة مصراتة دور مهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية

ليبيا- زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برفقة رئيس ديوان المحاسبة حالد شكشك “قوة العمليات المشتركة مصراتة” للوقوف على جاهزيتها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن القائمين على القوة ومديرية الأمن مصراتة وأعيان وأعضاء المجلس البلدي كانوا من بين من استقبلوا رئيس حكومة تصريف الأعمال، في وقت أثنى فيه الأخير على إمكانيات الأفراد والمنتسبين.

وأشاد الدبيبة بدور “قوة العمليات المشتركة مصراتة” في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع أعمال التهريب وغيرها من الظواهر الهدامة، مشددًا في ذات الوقت على دعم حكومة تصريف الأعمال لهذه القوة بهدف تطوير إمكاناتها لتتمكن من أداء مهامها.

