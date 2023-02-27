طقس : الأجواء تبقى متقلبة خاصة على مناطق الشرق وأقصى جنوب ليبيا

طرابلس 27 فبراير 2023 ( وال )- قال المركز الوطني للارصاد الجوية، إن الأجواء تبقى متقلبة خاصة على مناطق الشرق، وأقصى جنوب ليبيا حيت الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، مع تذبذب في درجات الحرارة من منطقة لأخرى حيت مازالت مرتفعة نسبيا على مناطق جنوب وشرق البلاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن سرعة الرياح تقل بدايةً من يوم الأربعاء على أغلب المناطق مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع على مناطق الشمال الغربى مع تكاثر للسحب يصحبها سقوط أمطار خفيفة .

وستكون حالة السماء في مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليلة السحب مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (20-24)مْ .

وتتكاثر السحب من حين إلى أخر على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق مابين (23-28)مْ ، وتتراجع مساء يوم الغد.

بينما تكون السماء في مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة صافية إلى قليلة السحب مع رياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على مرزق و القطرون وما جاورهما مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (25- 30)مْ، ، وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد.

وتشهد السماء في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ظهور بعض السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:02) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:36) . (وال)

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