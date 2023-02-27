كمين محكم يوقع بتاجر خمور في البيضاء (صور)

الوطن| رصد

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، فرع الجبل الأخضر، القبض على تاجر خمور، بعد أن قاوم رجال الأمن محاولًا الفرار.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى أعضاء التحريات بالفرع بخصوص شخص يقوم بالاتجار بالمواد المسكرة في مدينة البيضاء، بحسب بيان نشرته الإدارة العامة للبحث الجنائي على فيسبوك.

وجرى تكليف أعضاء التحريات بفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بالجبل الأخضر بالبحث والتحري للتثبت من المعلومات؛ حيث جرى نصب كمين محكم للمتهم، وأفضي لضبطه، قبل أن يحاول الفرار، وتهديد أعضاء التحريات بقنبلة يدوية، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه، وفق البيان.

وأثناء عملية القبض ضبط مع المتهم كمية من الخمور، وجرى نقلها إلى فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي الجبل الأخضر، واعترف المتهم بالاتجار بتلك السموم، قبل إحالته للنيابة العامة للاختصاص.