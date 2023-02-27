وزارة التعليم بحكومة الوحدة توضح بشأن تعليق الدراسة في كامل شهر رمضان المبارك

أخبار ليبيا 24 نفت، وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، اليوم الإثنين، الأنباء المتداولة بتعليق الدراسة خلال كامل شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة، أن الدراسة ستكون مستمرة بجميع المراحل التعليمية، خلال الشهر الكريم، وستُعلق فقط في الأسبوع الأخير وليس كامل الشهر.

وأشارت الوزارة إلى ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وقالت، إن القرار يتضمن أن الدراسة ستُعلق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع إجازة عيد الفطر المبارك، وليس في كامل الشهر الكريم.