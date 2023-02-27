حزب الرفادي: لا نقبل بأي صورة من الصور انتخاب رئيس بصلاحيات

أعلن ما يسمى بـ«حزب الجبهة الوطنية» الذي يقوده عبد الله الرفادي، أنه لا يقبل بأي صورة من الصور انتخاب رئيس بصلاحيات مطلقة، وذلك في دعم صريح للمشروع الأمريكي الذي يستهدف إجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان.

وقال بيان صادر عن الحزب: “نطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات تشريعية أولاً فقط، وندعوا الليبيين للخروج في مظاهرات شعبية سلمية تدعو إلى التمسك بثوابت ثورة فبراير المظفرة”، وفقا لتعبيره.

وأضاف البيان “نطالب بالتغيير السلمي والدستوري العاجل لكل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في أجل اقصاه شهر يوليو من هذا العام، ونرفض التعديل الـ13 ونعتبره خرقًا جسيمًا للاتفاق السياسي الليبي، فاستمرار عقيلة في هذا المنحنى تستدعي التحرك العاجل من كل القوى الوطنية المعنية بقيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة”، على حد قوله.

وتابع “هذا التعديل من شأنه أن يطيل في عمر الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا مما يفوت الفرصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق إجراءات دستورية توافقية، ولا نقبل بأي صورة من الصور إجراء انتخابات رئاسية تعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة في ظل عدم وجود ضمانات دستورية، كما لا نقبل إصدار قاعدة دستورية مُفصلة على أشخاص بعينهم ونرفض عدم وجود شروط ومعايير واضحة لانتخاب رئيس الدولة في أي قاعدة دستورية توافقية”، بحسب وصفه.