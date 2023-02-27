ليبيا.. 4.4 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية خلال عام 2022

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن أن واردات ليبيا من المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتشغيل الصناعات الغذائية بلغت 4.429 مليار دولار خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على “فيسبوك”، إن قيمة الواردات الغذائية خلال العام الماضي ارتفعت 700 مليون دولار عن العام 2021، بما يمثل زيادة 15%.

وأمس، عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، اجتماعا مع المدير العام للهيئة العامة لتشجيع لاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان لها، إن الحضور اتفق على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية.

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع جرى خلاله استعراض نشاط الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام الجاري والبرنامج العام في دعم قطاع الاستثمار بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية.