عمران: صالح يتخوف من إقصاء مجلسي النواب والدولة

الوطن| رصد

قالت عضو هيئة الدستور الليبي، نادية عمران، إن هجوم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على الأمم المتحدة في هذا التوقيت يأتي لتخوفه الواضح من سعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولى من البحث عن بدائل أخرى وإقصاء مجلسي النواب والدولة بعد أن ظهر بشكل قاطع استمرارهم في العبث والتلاعب لتعميق الأزمة والبقاء في المشهد.

وأشارت عمران، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أن “هذا الأمر لا يعني أن ما سيفرضه المجتمع الدولي من حلول في الوضع الليبي سيصب في مصلحة الشعب، لكن اللوم يقع على هذه الأجسام التى درجت على صنع الخلاف والاقتتات عليه”.