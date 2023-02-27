غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة تناقش المشاريع المستهدفة بشأن مدينة المرج

أخبار ليبيا 24

ناقشت، غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة الخاصة ببلدية المرج، المشاريع المستهدفة من قبلها واستئناف عمليات الصيانة لعدد من المرافق الخدمية بالبلدية.

وتابعت الغرفة في اجتماع ترأسه نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، صيانة محطة بوترابة لتحلية مياه البحر، وتجهيز قافلة إغاثة تشتمل على مواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف وخيم إيوائية تحسبًا لأي طارئ.

وأكدت الغرفة على التعجيل بتجهيز المستشفى الميداني بسعة 400 سرير وتوفير الأنابيب الخاصة بمصنع الأكسجين عن طريق وزارة الصحة.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة صيانة المدخل الشرقي والغربي لمدينة المرج وإنارة الطريق الساحلي الرابط بين المدخلين بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة.