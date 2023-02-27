الأمم المتحدة: لدينا آليات بديلة إذا استمر الانقسام في ليبيا

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن لديهم آليات بديلة إذا استمر الانقسام في ليبيا ولم تثمر جهود باثيلي والمقاربة الحالية عن نتائج.

وقال حق، في تصريحات تلفزيونية: “الآليات البديلة تشجيعًا للأطراف الليبية وليس تهديدًا لها لأن هناك من يريد أن يفسد آليات الوصول إلى حل، ولا بديل عن الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت لإيجاد حكومة شرعية، وهذا ما يريده الليبيون منذ فترة طويلة، فالأطراف الليبية يجب أن تدرك أن الانقسام الموجود في ليبيا منذ 12 عاما لن يخدم أحدًا.

وأضاف “نأمل من انخراط الولايات المتحدة والبيئة المحيطة في إفريقيا بالملف الليبي؛ الإسراع في عقد الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، فباثيلي يحاول التواصل مع كل الأطراف للتوصل نهاية هذا الشهر إلى أطر دستورية للانتخابات، حيث إن الأمين العام يركز على 3 أمور أولها الانتخابات، وثانيها الملف الأمني وخاصة انسحاب المقاتلين الأجانب الذين يحدثون إرباكا في ليبيا، وكذلك المصالحة الوطنية”.

وتابع “كان هناك تقدم في الوصول إلى منظومة موحدة على مستوى المصارف، وعلى الليبيين أن يمضوا قدمًا مع الجهود الإفريقية في ملف المصالحة، وهناك أطراف تحاول الاستفادة من الانقسام الليبي منذ عام 2011، وما يهمنا هو وجود رغبة لدى الليبيين للتقدم نحو التوحد وبناء الدولة، ويهمنا أن تفهم كل الأطراف الخارجية أنه لا فائدة من استمرار ليبيا منقسمة وأنها لا تستطيع العمل كدولة واحدة”.

واستطرد “من الواضح أن الأطراف الليبية ما زالت منقسمة ونحن نؤمن أن عمل الليبيين مع بعضهم يجعل بلادهم في وضع أفضل، فباتيلي قادر على إحراز تقدم في الملف الليبي بشرط وجود رغبة لدى الليبيين في العمل معا، وقد تواصلنا مع الدول المتداخلة في الشأن الليبي ولدينا القدرة على التأثير عليها وكذلك الاتحاد الإفريقي لديه هذه القدرة على التأثير ونحن على اتصال وثيق معهم”.

واستكمل “باتيلي حاز على دعم كبير من مجلس الأمن ونأمل بتواصل هذا الدعم عندما يقدم إحاطته يوم 27 من هذا الشهر، واهتمام الأمم المتحدة بالملف الليبي لم يتراجع، ولكن عندما تطول الأزمات يحدث إنهاك للمجتمع الدولي، ويجب أن نُسرع في حل الأزمة الليبية قبل أن يذهب تركيز المجتمع الدولي إلى أزمات أخرى”.

وواصل “تأخر تعيين المبعوث الأممي ليس بسبب تراجع الاهتمام بالملف الليبي، ولكن لضمان أن يكون المبعوث مقبولاً لجميع الأطراف، ونتابع كل المبادرات التي تقدم لحل الأزمة الليبية وتابعنا مبادرة الرئاسي بشأن المصالحة، ونعول على جهود الاتحاد الإفريقي وننسق معه وسوف نرى إحراز مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة”.