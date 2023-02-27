لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تعطي تعليمات لحل المختنقات في بلديتي شحات وسوسة

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أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة، عبد الرحمن زيد، جولة تفقدية لبلديتي شحات وسوسة، وذلك للوقوف المباشر ومتابعة كافة المختنقات والمشاكل التي يعاني منها سكان البلديتين.

وقالت اللجنة، إن العريبي التقى عضو مجلس النواب المنتصر الحاسي، وأكد بأن اللجنة ستشرع في أعمال الصيانة والتطوير بالبلديتين.

وأضافت، أن العريبي وجه تعليمات بالشروع على وجه السرعة في حلحلة كافة المختنقات، المتمثلة في حل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس بالبلديتين على وجه السرعة.