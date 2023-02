بليحق: المستشار صالح التقى بالأسد في دمشق تضامنًا مع سوريا وشعبها

ليبيا- صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بشأن وصول رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح والوفود المرافق له للعاصمة السورية دمشق.

ووفقًا لما طالعته صحيفة المرصد، أوضح بليحق في تصريحه إن أعضاء مجلس النواب عبد السلام نصية وإدريس المغربي وحمد ماقيق، بالإضافة لرئيس ديوان المجلس عبد الله المصري رافقوا المستشار صالح في إطار وفد الاتحاد البرلماني العربي.

وتابع بليحق: إن المستشار صالح التقى مع الوفد الضام لعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالرئيس السوري بشار الأسد تحقيقًا لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الـ42 للاتحاد الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد، والمتضمن تشكيل لزيارة سوريا تأكيدًا على الدعم العربي للشعب السوري.

وأضاف بليحق: إن هذا التأكيد يأتي لمواجهة السوريين كارثة الزلزال المدمر، ما حتم ضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

