بعد 8 أعوام من الانقسام.. الخطوط الجوية الليبية تحت إدارة واحدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية توحيد الشركة في شرق البلاد وغربها، عقب تسلّم مجلس إدارتها لمقرّ الشركة في مدينة بنغازي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة.

ومن جانبه، أفاد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية صابر التير، بإجراء عملية تسليم وتسلم بين مجلسي الإدارة السابق والجديد.

وقال التير في إيجاز صحفي، إن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على إعادة الشركة للخدمة مثل السابق، وذلك في جميع المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، وفق قوله.

ومن جهتها، أشادت الشركة عبر بيان لها بالجهود التي كان لها دور في إعادة توحيدها، معتبرة هذه الخطوة إنجازا وطنيا عجزت عنه حكومات متلاحقة لأكثر من 8 سنوات، وفق تعبيرها.

ودعا البيان مجلس إدارة الشركة إلى بذل مزيد من الجهود للعودة بها إلى ما كانت عليه في تقديم خدمات أفضل للمسافرين، وفق نص البيان.

يذكر أن الانقاسامات في الشركة طوال الفترة الماضية قد انعسكت على الأداء الخدمي وتسببت في تعرقل مرتبات العاملين، وفق ما أفاده موظفون بالشركة.

في حين تعود أسباب انقسام الشركة إلى تبعات التشظي السياسي في البلاد خلال عام 2014، حيث انقسمت الشركة إلى فرعين الأول في طرابلس بالغرب والآخر في بنغازي شرق البلاد.

