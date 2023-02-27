لست حليفا مع عقيلة وعلاقتنا مبنية على الشراكة ونتوقع إجراء الانتخابات نهاية العام

أخبار ليبيا 24

وصف رئيس مجلس الدولة خالد المشري علاقته مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنها علاقة شراكة وليست علاقة تحالف، مشددًا على تمسكه بمبادئ ثورة 17 من فبراير.

وشدد المشري، في مقابلة مع قناة الجزيرة، على اعتراضه التام على ترشح مزدوجي الجنسية والعسكر في الانتخابات بغض النظر عن أي شخصية.

وقال رئيس مجلس الدولة، إن الحل للأزمة الليبية هي عدم ترشح مزدوجي الجنسية والعسكر في الانتخابات.

وتوقع المشري إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري. وقال، “نتوقع أن تجرى في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر”.

ورفض المشري، التصريحات الصادرة عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، بشأن تسيير الأمم المتحدة لحل للانتخابات، ووصف “التسيير” بالخطير. وقال، “الأمم المتحدة ترعى ولا تسير”.