ليبيا – قال عضو المجلس البلدي الكفرة مفتاح خليل إن البلدية لا تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين، لعدم وجود مشاريع خدمية حقيقية فيها.

خليل وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تساءل:” كيف لبلدية أن تقدم خدمات لمواطنيها بميزانية لم تتجاوز على مدى السنوات الـ10 الماضية 4 ملايين؟”.

وأوضح أن بلدية الكفرة، أكبر البلديات مساحة، وهي تمثل خمس مساحة الدولة الليبية كلها.

وبين أن المدينة لديها 4 منافذ دولية، وهي منفذ مع السودان والعوينات ومع تشاد والسارة ومنفذ جبل عبدالمالك مع مصر المعطل عن العمل منذ عام 1954، بالإضافة لمطار الكفرة.

وأضاف:” لو رُصدت ميزانية معتبرة للبلدية لأمكنها أن تكون سلة غذاء ليبيا، لما تنتجه من مواد غذائية مهمة للاقتصاد الوطني”.

خليل أشار إلى أن الوضع الأمني مستقر إلى حد كبير، وهناك استقرار مجتمعي بين مكونات البلدية.

Shares

The post عضو المجلس البلدي الكفرة: لو رُصدت ميزانية معتبرة للبلدية لأمكنها أن تكون سلة غذاء ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية