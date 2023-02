عن طريق الخطأ.. رصاصة تنهي حياة رضيعة

قالت مديرية أمن طرابلس إن طفلة بعمر شهر ونصف فارقت الحياة إثر إصابتها بعيار ناري عن طريق الخطأ من والدها، وفق قولها.

وأوضحت المديرية، أن والد الطفلة قد أفاد، خلال الاستدلال، بخروج عيار ناري عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزته أصاب رأس الطفلة مباشرة، وفق قولها.

وأضافت المديرية أن الطفلة نقلت إلى المستشفى فور إصابتها ثم فارقت الحياة، وفق ما أفادته.

وأوضحت المديرية إحالة المتهم إلى مركز شرطة عين زارة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وفق قولها.

المصدر: مديرية أمن طرابلس

