الأمم المتحدة: سنطرح آليات بديلة في حال فشل المساعي الحالية لمعالجة الأزمة الليبية

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إنه في حال فشل المساعي الحالية في معالجة الأزمة في ليبيا فإنه سوف تُطرح آليات بديلة في وقت لاحق.

وأضاف حق في لقاء تلفزيوني أن المبعوث الأممي لدى ليبيا يحاول أن يتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى حل مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن مساعي باتيلي تدور حول إجراء الانتخابات والأسس الدستورية، مضيفا أن الأمم المتحدة لا ترى بديلا عن الانتخابات في ليبيا.

وأشار إلى أن باتيلي بحاجة إلى دعمهم في ملفات “مهمة”، وهي الأمن في ليبيا، والمصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات، إضافة إلى سحب المرتزقة.

وحول الدور الإفريقي، قال حق إنه يمكن التعويل عليه، داعيا إلى تثمين جهودهم وعلى رأسهم الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

وأفاد حق أن المهم لتحقيق التقدم هو وجود الرغبة الحسنة لدى كافة الأطراف السياسية في ليبيا، معقّبا أنه ثمة دول مستفيدة من الانقسام في ليبيا.