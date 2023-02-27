الدبيبة: ليبيا دولة رائدة في مجال تمكين ودعم المرأة

الوطن| ليبيا

اقترح رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، أن يصدر عن المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية إعلان طرابلس الذي يتمسك بحق المرأة في المشاركة السياسية وإشراكها في مجالات السلام والتنمية.

وقال في كلمته بالمؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية : “نود أن يخلّد هذا الإعلان مسيرتهن من أجل ليبيا وتضحياتهن التي توصل ليبيا نحو الاستقرار والسلام”.

وأضاف أن دولة ليبيا قليلة السكان ولكن لديها تجربة رائدة في مجال تمكين المرأة في الحياة السياسية.

وأشار إلى أنه يوجد في حكومته خمسة حقيبات وزارية تقودهن المرأة الليبية وأثبتن جدارتهن في الإدارة.

وبين أن المرأة الليبية تعرضت جراء سنوات الحرب للاستهداف والاختطاف والتعسف والاغتيال إلا أن إرادتها لن تضعف.