المفوضية: أطلقنا المرحلة الثالثة من برنامج توعية طلبة الثانوية بالانتخابات

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المرحلة الثالثة من برنامج استضافة طلاب المرحلة الثانوية في المفوضية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “المرحلة الثالثة أطلقت تحت شعار «اعرف أكثر عن الانتخابات والمفوضية»، والبرنامج يهدف إلى توعية الطلاب من خلال دمجهم في أنشطة تفاعلية تحاكي عملية الانتخاب، الذي نظمته المفوضية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر2022م، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية أيفس (IFES)، بهدف توعية طلاب المرحلة الثانوية بالعملية الانتخابية”.

وأضاف البيان “تستهدف هذه المرحلة ومدتها (3) أسابيع، تنفيذ حملات التوعية داخل المدارس في ليبيا، من قبل الطلبة الذين تلقوا خلال الفترة الماضية تدريباً مكثفاً داخل المفوضية، حول مهارات التخطيط والإعداد وأفضل الممارسات لتجهيز حملات توعية، وتضمنت الحملات تقديم عروض توضيحية حول المفوضية وإدارتها والعملية الانتخابية”.