المشري يهاجم الرئيس السوري على خلفية زيارة وفد البرلمانيين العرب بينهم عقيلة إلى دمشق

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وصف، رئيس مجلس الدولة خالد المشري الرئيس السوري بشار الأسد، واصفًا إياه بـ”المجرم”، وذلك على خلفية زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضمن وفد من البرلمان العربي إلى العاصمة دمشق ولقائهم مع الأسد.

وقال المشري، اليوم الإثنين، عبر تغريدة على توتير: “بشار الأسد مجرم قتل الشعب السوري بالبراميل المتفجرة وفاق كل الدكتاتوريات السابقة”.

وقال المشري، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن الأسد مجرم لا يمكن التعامل معه تحت أي طائل، وهو فعل ما فعل “موسيليني وهتلر”.

بشار الأسد مجرم قتل الشعب السوري بالبراميل المتفجرة، وفاق كل الدكتاتوريات السابقة. pic.twitter.com/yJYNBwhGiL — خالد المشري (@KhaledMeshri) February 27, 2023

واعترض المشري، على ما قاله عقيلة خلال الزيارة بشأن دعم الرئيس السوري. وقال إن ما قاله عقيلة لا يعبر عن الليبيين ونتبرأ من الله من هذا القول. وما صدر عن عقيلة جاء على لسانه فقط”.