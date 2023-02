صالح: نؤيد عودة الشعب السوري إلى حضن الأمة العربية ونطالب برفع العقوبات عن سوريا

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمةٍ له خلال زيارته والوفد البرلماني العربي ووفد مجلس النواب الرسمي المُرافق له للعاصمة السورية دمشق بأن هذه الزيارة تأتي للتضامن والوقوف مع الشعب السوري الشقيق.

صالح طالب خلال كلمته في جلسة مجلس الشعب السوري التي انعقدت في العاصمة دمشق، بحضور وفد الاتحاد البرلماني العربي برفع العقوبات عن سوريا ، مؤكدًا تأييده لعودة الشعب السوري إلى حضن الأمة العربية، متمنيًا في الوقت ذاته الأمن والاستقرار لسوريا.

