تشكيل لجنة أمنية لمواجهة ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية

الوطن|رصد

عقد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية “علي فرج القطراني” الأحد اجتماع بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي ضم وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي ، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية اللواء مسعود الكيلاني وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي.

واستعرض الاجتماع الذي رصده الوطن وحضره رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الامداد الكهربائي والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء على المواطنين ومايترتب عليها من مبالغ طائلة من خزينة الدولة.

وقد بحث الاجتماع آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة ، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل والاسلاك والأبراج المغذية للكهرباء .